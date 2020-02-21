Гарантированные социальные пакеты выдали в 5 районах

Началась выдача гарантированных соцпакетов для детей из малообеспеченных семей. Такую помощь на 20 февраля в Исатайском, Макатском, Жылыойском, Индерском, Кызылкогинском и Макатском районах получили 423 ребенка от 1 до 6 лет из 229 семей.

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, в этом году в области на адресную социальную помощь выделено из бюджета 1358,9 млн. теңге14078 людям из 2347 семей и 207,0 млн. тенге — на выдачу гарантированных соцпакетов для детей из малообеспеченных семей. За январь по вопросам АСП обратились и получили разъяснения 2169 человек. Принято заявлений о назначении АСП 1018 семьям, из них 936 семьям была назначена АСП на сумму 51,6 млн. тенге. 82 семьи получили отказ в назначении пособия.

Учитывая, что количество получателей АСП ежемесячно меняется, соответственно, будет меняться и количество получателей гарантированных соцпакетов, Таким образом, продуктовые наборы за февраль будут предоставлены в марте. Продуктовые наборы выдаются ежемесячно, а наборы товаров бытовой химии ежеквартально.



Отметим, что продуктовый набор отличается по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет, но содержимое соцпакета одинаковое вне зависимости от региона. Состав наборов сформирован на основании рекомендаций Министерства здравоохранения РК с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом. Наборы включают в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и др. Продукты витаминизированы, что позволит компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.



Кроме того, раз в квартал на каждого ребенка (в возрасте от 1 года до 6 лет) из малообеспеченной семьи будет предоставляться набор гигиенических средств.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы. Эти вопросы координирует Министерство образования и науки РК.



Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Подготовила Жанат ШАЯХМЕТОВА