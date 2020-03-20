Фонд для тех, кто хочет помочь стране

Айгуль Уалиева, руководитель общественного фонда «Золотое время»:-Я всецело поддерживаю заявление Елбасы по созданию республиканского фонда, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране. Первый Президент обратился с призывом о поддержке к отечественным предпринимателям и предприятиям. При этом выразив признательность национальному бизнесу, который сегодня во всех областях оказывает всемерную помощь, особенно социально уязвимым слоям населения. Радует, что на борьбу с распространением коронавируса выделяются немалые средства из Фонда Первого Президента. А также призыв Елбасы обеспечить прежде всего всем необходимым представителей старшего поколения, воспитанников детских домов и пациентов специализированных больниц.Сегодня именно единство народа является залогом успешного преодоления трудностей.