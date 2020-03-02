Для школьника четвертинка «сосиски в тесте» за 80 тенге

Житель села Махамбет в социальных сетях поделился видео, на котором показывает содержимое школьной «сосиски в тесте». Внутри крохотной продолговатой булочки помещена четвертинка сосиски. Автор видео сообщил, что сын купил его в школьном буфете. Ребенок учится в школе имени Есенбая Агелеуова села Махамбет.

Как прокомментировала ситуацию руководитель районо Айгуль Султангалиева, согласно законодательству школьная столовая находится в аренде индивидуального предпринимателя, которого администрация школы после выхода видео строго предупредила об ответственности.

«Мы хотели выяснить все обстоятельства, но не нашли автора видео. Оно опубликовано под вымыленным именем. Я взяла ситуацию под личный контроль», отметила А. Султангалиева.

Сосиска в тесте была куплен 27 февраля.

Алма ТУРГАНОВА