Для школьника четвертинка «сосиски в тесте» за 80 тенге

Новости, Социум

Житель села Махамбет в социальных сетях поделился видео, на котором показывает содержимое школьной «сосиски в тесте». Внутри крохотной продолговатой булочки помещена четвертинка сосиски. Автор видео сообщил, что сын купил его в школьном буфете. Ребенок учится в школе имени Есенбая Агелеуова села Махамбет.

Как прокомментировала ситуацию руководитель районо Айгуль Султангалиева, согласно законодательству школьная столовая находится в аренде индивидуального предпринимателя, которого администрация школы после выхода видео строго предупредила об ответственности. 

«Мы хотели выяснить все обстоятельства, но не нашли автора видео. Оно опубликовано под вымыленным именем. Я взяла ситуацию под личный контроль», отметила А. Султангалиева. 

Сосиска в тесте была куплен 27 февраля.

Алма ТУРГАНОВА    

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Для школьника четвертинка «сосиски в тесте» за 80 тенге

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