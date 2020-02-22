Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области возложили цветы к памятнику воинам-афганцам.

— Как всем известно, более 30 лет назад завершилась афганская война. Почти 10 лет верные воинской присяге советские воины мужественно и героически сражались на афганской земле, выполняя свой интернациональный долг. Эта война навсегда останется в памяти народа, отцов и матерей, потерявших своих сыновей, простых солдат. Мы выражаем глубочайшую признательность и благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в период сложных международных отношений во всем мире,- сказал и.о. начальника ДУИС по Атырауской области Мурат КУРМАШЕВ.

После мероприятия руководители департамента и сотрудники поздравили ветеранов.

Напомним:около 22 тысяч казахстанцев приняли участие в этой войне в составе ограниченного контингента советских войск.

Виктор Бакурский

Фото пресс-службы ДУИС по Атырауской области