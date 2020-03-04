Что с марта будет с машинами из Армении

Всего пять машин с иностранными номерами зарегистрировались в спецЦОНе на начало марта, когда истек официальный срок регистрации. -Пока никаких окончательных решений по этому поводу нет, — отметил исполняющий обязанности начальника административной полиции департамента полиции Мырзалы Утегалиев. – Как вы знаете, на днях Глава государства дал Правительству поручение подготовить варианты решения этой проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов государственного бюджета и владельцев автотранспортных средств.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто.

— Пока не будет окончательного решения этого вопроса, каких-либо мер к владельцам иностранных авто применяться не будет. А незарегистрированных машин в нашем регионе по разным данным 4-6 тысяч. Тем не менее, каждый водитель обязан соблюдать правила дорожного движения,- отметил Мырзалы Утегалиев.

Марина Куанышева