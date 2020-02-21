Что предпочитают читать атыраусцы?

Судить о литературных пристрастиях атыраусцевмы будем, опираясь на данные крупной книжной сети «Меломан». Продавцы отмечают, в последние годы читатели отдают предпочтение книгам по психологии и бизнесу.

Так, по словам продавца-консультанта книжного магазина «Меломан» Алексея Шелепо, атыраусцыохотно читают мотивирующие бестселлеры Такие, как «Монах, который продал свой Феррари» Робина Шарма, «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Не ной» и «Ни сы» Джена Синсеро, «Тонкое искусство пофигизма» и «Все хреново» Марка Мэнсона. «Думай и богатей» Хилла Наполеона, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

— Эти книги почти не задерживаются на полках, — говорит Алексей Шелепо. – Основной возраст читателей от 20 лет и старше. А стоимость одной книги от двух с половиной тысяч тенге и выше: в зависимости от переплета и обложки.

Не остаются без внимания и книги казахстанских писателей. Среди них очень популярны «BAQYT» Мухита Сапарбаева, «Екінші болма» Куаныша Шонбая, «Абай жолы» Мухтара Ауэзова. Из зарубежных с удовольствием читают «Тень горы», «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «До встречи с тобой» Джоджо Мойеса, «Убийство командора» Харуки Мураками, «Бегущий за ветром» ХаледаХоссейни.

Динара КАНБЕТОВА