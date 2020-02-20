Что нам даст «Социальный ID гражданина»

В Атырауской области приступили к реализации проекта «Социальный ID гражданина». Он направлен на то, чтобы люди смогли пользоваться льготными услугами при помощи одной единственной карты.

Как отметили в областном управлении координации занятости и социальных программ, по вопросам внедрения карты в областном акимате с участием заинтересованных организаций и компетентных органов проведено совещание. На сегодня утвержден эскиз социальной ID карты, ведутся работы по обмену необходимыми данными. (ID – в переводе с английского означает идентификационная карта, официальный документ, удостоверяющий личность).

Проект «Социальный ID гражданина» представляет собой карту, на которую поступают пособия и другие выплаты. Этой же картой можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте и горячее питание для детей в школах. При оплате учитывается льготная категория владельца. Пилотный проект стартовал летом 2019 года в г. Актобе.

Социальные карты – это ещё один способ бесконтактной оплаты. Помимо прочего, такой подход поможет повысить качество оказания государственных услуг.

Подготовила Жанат ШАЯХМЕТОВА