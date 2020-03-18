Что говорят священослужители

Духовное Управление мусульман Казахстана в связи с распространением коронавируса обратилось ко всем мусульманам страны с обращением. В нем сообщается о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности людей.

Так, с 13 марта сокращено время отправления жума намаза. Находиться в мечети нужно обязательно в масках, не рекомендуются рукопожатия, необходимо покидать храм сразу после службы. Кроме того, отмечается, что нежелательно приводить в мечеть маленьких детей, а пожилым людям, а также людям с ослабленной иммунной системой, лучше на время отказаться от посещения мечети. Управление выражает надежду, что верующие отнесутся к этим рекомендациям со всей серьезностью.

Каждому человеку, как ответственному за свою семью, родственников, необходимо предпринимать соответствующие профилактические меры. «Наш Пророк Мухаммед сказал: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». А в народе говорят: «Болен лечись, а здоров — берегись», говорится в сообщении.

Поэтому Духовное управление мусульман Казахстана призывает мусульман по возможности сократить либо перенести все запланированные мероприятия и празднования.

Собор Успения Божией Матери будет открыт для прихожан

Об этом сказал отец Александр.

— Меры, предпринятые руководством страны, конечно, правильные и верные. Но мы не можем запретить тем, кто желает прийти в церковь или поставить свечку за здравие или упокой близкого человека, этого делать. Но, со своей стороны, мы отменили посещение Воскресной школы, в храме постоянно проводится дезинфекция ручек, стекол икон, крестов – всего, к чему прикасаются прихожане. Для желающих выпить глоток святой воды есть одноразовые стаканы. А мы, служители церкви, молимся за то, чтобы все напасти побыстрее прошли.

Кайрат Сатаев,

Анжелика КИМ