Частный бизнес поддержал проекты особенных людей

На ярмарке социальных проектов, организованной Гражданским центром совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ, одна из компаний пообещала содействие в развитии проекта – мастерской «Златару» Нины Петровой по развитию творческих навыков у детей с особыми потребностями. Еще одна компания обещала оказать помощь в расширении производства полуфабрикатов и кулинарии социального предпринимателя Жолдаса Гумарова.

Общая сумма проектов составляет 4 млн. 500 тысяч тенге. В ярмарке приняли участие14 НПО Атырауской области, занимающихся обучением и трудоустройством людей с инвалидностью, и более 30 частных компаний.

Жанат ШАЯХМЕТОВА