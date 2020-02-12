Более 40 машин из Армении пригнал житель Атырау для продажи

В регионе продолжается процедура регистрации машин с иностранными номерами, завезенными из стран Евразийского экономического союза. В Атырау спецЦОН, где осуществляется оформление, работает семь дней в неделю.Для тех, кто хочет получить консультацию по телефону, в спецЦОНе работает горячая линия: + 7 702 525 74 86, + 7 775 430 21 44.

«Для постановки на учет автомобиль должен быть минимум 2007 года выпуска, если сборка произведена раньше этого года, то машина не подлежит регистрации. Руль автомобиля должен находиться слева. Также машина должна соответствовать техническим требованиям – это наличие фронтальной подушки, дневного освещения, креплений для детского сидения. Помимо этого, в исправном состоянии должна быть АБС – это система, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления административной полиции департамента полиции по Атырауской области Мырзали Отегалиулы.

Проинформировав, что для регистрации транспорта требуется удостоверение личности, технический паспорт на автомобиль, договор купли-продажи и государственный номер. Дальше все будет зависеть от состояния машины. Чем она новее, то есть позднего выпуска, тем дешевле обойдется владельцу регистрация.

Как рассказал Мырзали Отегалиулы, в ходе начавшейся регистрации машин с иностранными номера выяснилось, что многие люди сделали продажу машин бизнесом, с которого не платят налоги. Так, один из атыраусцев пригнал за прошлый год больше 40 автомобилей.

Напомним, что регистрация машин с иностранными номерами завершается 1 марта 2020 года.

Марина КУАНЫШЕВА