Атыраускую область вновь накроет пыльная буря

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Департамент по ЧС Атырауской области распространил сообщение, что 8 марта на область надвигается шторм. 

В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Учитывая, что в регионе практически не было дождей и снега и земля сухая, штормовой ветер поднимет в воздух пыль. ДЧС просит быть предельно осторожными на дорогах, где видимость ухудшится. 

Напомним, в Атырау стоит устойчиво теплая погода. В середине февраля на реке Урал разбили лед, который в отдельные годы держался до двадцатых числах марта.  На деревьях набухают почки. Появились ростки садовых цветов — тюльпанов и лилий, что, как правило, происходит в апреле.


Ранее штормовое предупреждение на выходные было объявлено в шести регионах Казахстана. 


Виктор Бакурский

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