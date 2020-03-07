Атыраускую область вновь накроет пыльная буря

Департамент по ЧС Атырауской области распространил сообщение, что 8 марта на область надвигается шторм.

В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Учитывая, что в регионе практически не было дождей и снега и земля сухая, штормовой ветер поднимет в воздух пыль. ДЧС просит быть предельно осторожными на дорогах, где видимость ухудшится.

Напомним, в Атырау стоит устойчиво теплая погода. В середине февраля на реке Урал разбили лед, который в отдельные годы держался до двадцатых числах марта. На деревьях набухают почки. Появились ростки садовых цветов — тюльпанов и лилий, что, как правило, происходит в апреле.



Ранее штормовое предупреждение на выходные было объявлено в шести регионах Казахстана.



Виктор Бакурский