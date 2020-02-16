Атырауских газовиков оштрафовали на 4 млн. тенге

Социум
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«Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» был привлечен к административной ответственности Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области согласно части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Филиалом был нарушен  Закон РК  «О естественных монополиях»  выставлять потребителю дополнительные требования кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличения объема регулируемой услуги. Сумма штрафа – 4 млн. 40 тыс. тенге –это 1600 месячных расчетных показателей», — сообщили в пресс-службе ведомства.   

Пояснив, что газовики собирали с населения и субъектов бизнеса дополнительную плату при подключении котлов и плит к газу. 

Виктор Бакурский

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