Атырауских газовиков оштрафовали на 4 млн. тенге

«Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» был привлечен к административной ответственности Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области согласно части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Филиалом был нарушен Закон РК «О естественных монополиях» выставлять потребителю дополнительные требования кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличения объема регулируемой услуги. Сумма штрафа – 4 млн. 40 тыс. тенге –это 1600 месячных расчетных показателей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пояснив, что газовики собирали с населения и субъектов бизнеса дополнительную плату при подключении котлов и плит к газу.

Виктор Бакурский