Атырауские школьники завоевали Гран-при республиканского конкурса

Ученики 7-х классов Назарбаев Интеллектуальной школы Атырау Азиза Абатова и Дильназ Мубарак выиграли Гран-При на ежегодном республиканском конкурсе исследовательских проектов и творческих работ «Зерде».

Проект «Удобрение из кожуры апельсина» признан лучшим из сотни работ школьников.

Представленная тема, посвященная экологии, является одной из самых актуальных в мире науки. Атырауские школьницы решили исследовать вопросы переработки отходов. Известно, что кожура фруктов содержит много минералов и витаминов, но, как правило, фруктовая кожура выбрасывается в мусор и направляется на свалку твердых отходов.

Азиза и Дильназ решили провести эксперимент, в котором выяснили, что кожура апельсина имеет свойства улучшать качество почвы, может быть полезна при подкормке растений.

– Существует два вида фруктовой кожуры, кислая и щелочная. В нашем проекте рассматривается использование кислого вида, потому что она снижает засоленность почвы. Также, как и в самих фруктах, в кожуре имеется достаточное количество влаги, что необходимо для сохранения водного баланса и размножения благоприятных бактерий, — рассказали авторы проекта.