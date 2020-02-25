Атырау и Шымкент свяжет прямой рейс

Компании Qazaq Air с 3-го марта начинает выполнять прямые регулярные рейсы между Атырау и Шымкентом. Летать самолеты будут

два раза в неделю: из Атырау в Шымкент по средам и пятницам (вылет в 13:30 прилет в 17:10), а из Шымкента в Атырау по вторникам и четвергам (вылет в 16:20, прилет в 18:15).

Перелеты планируется выполнять на турбовинтовых ближнемагистральных пассажирских самолетах Bombardier Q400 NextGen, производства Канада. Цены на авиабилеты, которые Qazaq Air предлагает для этих рейсов, начинаются от 28097 тенге за билет в одну сторону на одного взрослого пассажира. В самый дешевый тариф входят багаж массой до 10 кг. и ручная кладь массой до 5 кг, что вполне подходит для путешествия налегке.

Если же пассажир планирует взять с собой больше багажа, то в этом случае ему стоит рассмотреть более старшие тарифы — авиабилеты, в этом случае обойдутся немного дороже.

Авиабилеты на новые рейсы Qazaq Air уже доступны на сайте компании.

Виктор Бакурский