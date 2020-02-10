АСП по-новому: всё, что нужно знать о выплатах

Механизм выплат адресной социальной помощи менялся несколько раз. Таким образом государство искало наиболее приемлемый вариант для улучшения условий жизни нуждающихся людей. МИА «Казинформ» сообщило об основных моментах нового формата АСП.

1. С 1 января т.г. в Казахстане введено новое госпособие для многодетных семей , имеющих 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие выплачивается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах от 42 496 тенге до 74 388 тенге. Такую выплату в январе т.г. получили 367 тыс. семей на общую сумму 17,7 млрд тенге.

2. Малообеспеченным семьям предусмотрена адресная социальная помощь. Главный критерий для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Размер АСП для всех членов семьи определяется как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Для обеспечения прозрачности АСП будет назначаться ежеквартально, а срок проведения обследования материального положения семьи увеличен с 3 до 7 дней. Одним из важных требований при назначении АСП является обязательное участие работоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. Для обеспечения занятости предусмотрены новые механизмы в рамках реализации Госпрограммы «Еңбек», предоставляющие многодетным и малообеспеченным семьям широкий круг возможностей как для работы на дому, так и для открытия собственного дела.

3. Детям из малообеспеченных семей, получающих АСП, будет предоставляться гарантированный социальный пакет. Для детей в возрасте от 1 года до 6 лет в соцпакет включены продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

4. Стоит подчеркнуть, что в связи с внедрением новых механизмов оказания АСП размер финансирования из республиканского и местных бюджетов на социальную поддержку малообеспеченных и многодетных семей был увеличен. В частности, в 2020 году на эти цели выделено 326,9 млрд тенге (из республиканского бюджета – 279,9 млрд тенге, из местного бюджета – 46,9 млрд тенге). В 2019 году на выплату АСП было выделено 244,2 млрд тенге. В соответствии с новыми подходами, размер социальной поддержки в денежном и натуральном выражении будет больше для семей с наименьшими доходами и большим количеством детей. При этом сумма выплаты АСП на каждого члена семьи в среднем составит порядка 10 тысяч тенге, а в семьях, не имеющих доходов, в полном размере от установленного критерия для назначения соцпомощи – 70% от регионального прожиточного минимума. Таким образом, малообеспеченная семья, без учета госпособия для многодетных семей, будет получать адресную соцпомощь на каждого ребенка в среднем на сумму порядка 20 тыс. тенге, из которых около 10 тыс. – денежная выплата АСП, порядка 10 тыс. – гарантированный соцпакет в натуральном выражении.

По состоянию на 28 января 2020 года заявления на назначение адресной соцпомощи (АСП) приняты от 80,5 тыс. семей, в состав которых входят 412,9 тыс. человек, в их числе 265,6 тыс. детей. Доля многодетных семей составила 40,5 % или 32,6 тыс. семей. В разрезе регионов наибольшее количество заявлений принято в Туркестанской области – 14,2 тыс. семей или 17,6%, городе Шымкент – 11,1 тыс. семей или 13,8%, Алматинской – 9,6 тыс. семей или 11,9%, Жамбылской – 6,9 тыс. семей или 8,7%, Кызылординской (5,9 тыс. семей или 7,4%) областях. В регионах функционируют более 2,6 тыс. участковых комиссий. С учетом результатов проведенных ими обследований АСП уже назначена 21,2 тыс. семей или 103,8 тыс. человек, из них 38,4% составляют многодетные семьи. Работа по обследованию материального положения семей, подавших заявления на назначение АСП, продолжается. В разрезе регионов наибольшее количество назначений приходится на Алматинскую область – 3070 семей или 14,5%, город Шымкент – 2920 семьи или 13,8%, Жамбылскую область – 2271 семья или 10,7%, ВКО – 2024 семей или 9,5%.