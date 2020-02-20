АСП: изменились правила исчисления совокупного дохода

Сумма жилищных сертификатов не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи, подающей документы на назначение АСП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Такие изменения были внесены в Приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение АСП». Изменения вступят в силу в начале марта текущего года по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования.

Жилищный сертификат предоставляется для обеспечения первоначального взноса в размере 1 млн тенге при приобретении жилья. Это вид помощи от местных исполнительных органов, на который могут рассчитывать граждане Казахстана. В список получателей входят работники сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, полицейских служб, а также многодетные, неполные и семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов. Сертификат предоставляется для покрытия до 90% от необходимого размера первоначального взноса.

Планируется, что в текущем году во всех регионах страны по поручению Минтруда пройдут разъяснительные семинары по реализации жилищной программы «Бакытты Отбасы» для целевой группы. Широкую информационную кампанию проведут «Жилстройсбербанк» и управления координации занятости и социальных программ регионов.

Напомним, первые 100 жилищных сертификатов были выданы в конце 2018 года в столице страны. В 2019 году порядка 300 жителей Нур-Султана получили по 1 млн тенге. По примеру столицы сертификаты начали выдавать во всех регионах республики.