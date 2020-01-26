Аномальное тепло: популяция каспийских тюленей под угрозой

В Каспийском море обитает единственный представитель морских млекопитающих из семейства настоящих тюленей – каспийский тюлень или нерпа (Phoca caspica). Каспийский тюлень занимает верхние позиции в трофической цепи, естественные враги в среде обитания для взрослых животных отсутствуют. Однако аномальное теплая зима этого года может пагубно сказаться на и без того в последние годы резко сократившейся популяции каспийского тюленя. О том, почему теплая погода может пагубно сказаться на тюленях, а также многое другое интересное об этих животных рассказала руководитель экологических проектов компании «НКОК», кандидат биологических наук Гульсим МУТЫШЕВА.

-Гульсим Кажмановна, а правда не совсем понятно – почему теплая погода, которая стоит этой зимой в нашем регионе, это плохо для тюленя?

-Дело в том, что нерпы живут стадами, держатся друг друга и сезонно мигрируют по Каспию в поисках пищи. Зимой они щенятся в северной части Каспия, в скоплениях льдов. Живет каспийский тюлень до 50 лет. Размножается раз в 2-3 года. Детеныша (двойня – явление редкое) принято называть щенком. На зиму (период щенки у каспийского тюленя – с середины последней декады января до конца первой декады февраля) нерпа устраивает себе особое «ледяное гнездо», из которого в воду отходит лаз – «продух». Такие гнёзда тюлени сооружают, выцарапывая еще тонкий лед с нижней стороны. Щенятся самки на некотором отдалении друг от друга. Новорожденный детеныш в воду не спускается и ожидает охотящуюся мать в «гнезде». Тюленята, как младенцы, голодны каждые пару часов. Проголодавшись, они начинают пищать. И если мать удалилась на охоту, те начинают искать пищу, подползая к другим самкам. Но самки кормят только своих, узнавая их по запаху. По запаху же и мать уползшего детеныша находит его – возвращаясь на льдину, нерпа ползет по следу, уткнувшись носом в лёд. Малыши тюленей — бельки имеют густой белый мех, который держится лишь первые недели жизни, пока те питаются молоком. Бельки – могут стать легкой добычей, для хищных орланов-белохвостов, волков и шакалов. Бельки не могут плавать – мех тут же промокает, – и до линьки им остается уповать лишь на защиту матерей и маскировочный белый цвет.

Виктор Сутягин

Полный текст интервью читайте в «Прикаспийской коммуне» и рубрике «Социум»

-Ну вот и получается, пока мамаша на промысле – ее дитя и не замерзнет.

-Может тут вы и правы, хотя мех бельков, за который их раньше массово истребляли, вполне нормально защищает их от холода. Но сегодня толщина льда на Каспийском море в местах, где тюлени рожают свое потомство, всего 5-10 сантиметров. Это очень мало. Своим весом взрослый тюлень может проломить этот лед и тогда детеныш окажется в воде. Эти симпатичные животные весят в среднем 70 кг (от 50 до 100), в длину достигают полутора метров и в поисках пищи способны нырнуть на глубину до 80 метров. Правда, такая необходимость возникает редко. Нерпы – хищники, питаются в основном рыбой, редко – ракообразными. Основной пищей является некрупная рыба – килька, атерина, сельдь, вобла, которой тюлень может потребить до 6 кг в сутки. Нерпа живет в основном в воде и вылазки на твердь осуществляет лишь для редкого отдыха и выведения потомства. А тонкий лед, как понимаете, это плохо для столь крупного животного. Поэтому нынешняя ситуация чревата тем, что неокрепшие щенки, без нужной жировой прослойки могут оказаться в воде. И вполне естественно, что могут заболеть. А поскольку тюлени живут стадами, то заболевший тюлень заразит и окружающих. На молочном вскармливании малыши находятся чуть больше месяца – жирное молоко позволяет набирать по 2-3 кг в день! – а затем расстаются с матерью и линяют, сменяя белый детский покров на гладкий серый. Так что им нужно больше месяца находиться на льду. Но теплая погода опасна и для взрослых тюленей.

-А перед ними-то какая опасность?

-У взрослых нерп теплоизоляционную роль выполняет подкожный жир, а не мех. После того, как тюлень выкормит детеныша, он линяет. Во время первой линьки, продолжающейся две-три недели, тюлень ничего не ест, обходясь накопленными запасами жира. Перелиняв и одевшись в новую шкурку, он уже может охотиться и полноценно жить в воде. А при тонком льду, как я уже говорила, взрослый тюлень может провалиться в воду. И также заболеть и заразить других, если не погибнет. Вот и получается, какие-то животные радуются теплой зиме, а для тюленей это очень опасно. Тем более, что популяция каспийских нерп и так катастрофически сократилась.

-А сколько их у нас? Как часто они заводят потомство?

-Своих тюленят бывшие бельки впервые заводят по истечении 5-6 лет жизни. В настоящее время численность тюленя далека от максимальной. Если сравнивать данные со сведениями столетней давности, то численность нерпы сократилась на 90%, сегодня их численность составляет порядка ста тысяч. Хотя тюлень в Казахстане и России является промысловым объектом, на протяжении последних двух десятилетий промысел не ведется по экономическим причинам. Состояние промыслового флота, затраты на топливо и инвентарь, в сочетании с высокими экономическими и личными рисками, препятствуют организации эффективного промысла. Хотя разрешенный Правилами рыболовства промысел может вестись в предзимний и зимний период, зимой – по льду. Ученые на Каспии на протяжении более ста лет изучают и продолжают изучать состояние популяции каспийского тюленя, являющегося важным маркером состояния экосистемы моря. Результаты изучения кормовой базы тюленей показывают, что после снижения численности анчоусовидной кильки на рубеже XX-XXI веков, её численность, как и численность обыкновенной кильки, других сельдевых рыб, начинает заметно восстанавливаться. Таким образом, наряду с тем существенным обстоятельством, что нагрузки промысла на популяцию вида не существует многие годы, имеют место и относительно благополучные кормовые условия – поскольку и промысловая нагрузка на популяции этих кормовых объектов тюленя тоже практически отсутствует.

-Между тем, средства массовой информации регулярно тревожат слухами экологически обеспокоенную общественность то о продолжающемся промысле этих уникальных животных в гигантских количествах, то о массовой гибели особей этого вида, то о чудовищном браконьерстве по отношению именно к каспийскому тюленю.

-Что касается массовой гибели особей этого вида, то увы, не так много людей действительно глубоко знакомы с литературой по этому вопросу. Между тем, что касается практически ежегодно описываемой «массовой гибели» каспийского тюленя у полуострова Мангышлак в весенний период, исчерпывающие объяснения этому дал более полувека назад сотрудник Каспийского НИИ рыбного хозяйства (КаспНИИРХ) Бурган Бадамшин, работавший на станции института в Баутино и отдавший всю жизнь изучению этого вида. Он показал, что в предзимний и зимний периоды имеют место случаи естественной гибели особей каспийского тюленя – от бескормицы, болезней, из-за перемещения ледовых полей под действием течений и ветров, и прекращения, вследствие этого, доступа тюленя к атмосферному воздуху, нередких случаев гибели молодняка. В условиях низких температур воды погибшие животные хорошо сохраняются и даже вмерзают в лед. Весной мертвого тюленя течениями выносит к побережью Мангышлака – где его могут видеть многие, поднимая в этой связи панику. Сама стабильность этого явления – отражение устойчивой ситуации с численностью популяции. Но рост плотности населения на берегах Каспия и развитие современных электронных СМИ позволяет с легкостью сделать непроверенное, ложное событие достоянием всего мира. Увы, хотя Каспийское море и относится к южным морям, условия в северной его части зимой бывают весьма суровыми – здесь образуется ледовый покров, дуют ураганные ветры переменного направления, дно перепахивают многометровые стамухи, температура падает до минус тридцати и ниже – все это может убить и взрослого тюленя, и конечно, его молодняк.

— Получается и сильные морозы –плохо, и тепло – плохо.

-К сожалению, так и есть. К числу вредных факторов, способствующих гибели тюленей, в частности, относится и потепление климата. В определенной степени теплые зимы, когда достаточного количества льда в северной части моря не образуется, такие условия неблагоприятно сказываются на численности популяции. Повторюсь, в особо теплые зимы лед в северной части Каспийского моря либо вовсе не схватывается, либо рано тает и нерпам негде приносить потомство. Поэтому они вынуждены искать место на загрязненных небольших островах, что совсем не идет на пользу малышам. В годы с теплой зимой почти отсутствует пополнение, тюлени скапливаются на островах, где имеет место повышенная гибель: животные страдают от скученности, паразитов, болезней, неблагоприятных гидрометеоусловий.

-Печально все очень Вы обрисовали.

-Я просто пытаюсь рассказать обо всех рисках, с которыми сталкиваются эти удивительные животные. А какова реальная ситуация будут известно только весной. И будем надеяться, что используя свои многовековые инстинкты тюлени и при нынешней теплой погоде смогут найти места для комфортного выкармливания своих детенышей, пережидания периода линьки.

-Спасибо за интервью!

Виктор Сутягин