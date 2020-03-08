Аким города поздравил женщин с 8 Марта

Новости, Социум

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта.

Более ста лет во многих странах мира отмечается этот замечательный праздник.
Женщины несут особую миссию, они не только хранительницы домашнего очага и семейных ценностей, но и наравне с мужчинами — трудились и вносили неоценимый вклад в развитие нашего государства.

Женщины всегда добивались огромных успехов в науке, образовании, предпринимательстве, государственном управлении. Женщины берут на себя ответственность за решение самых сложных вопросов в любых сферах.

Сила духа матерей и жен не перестает поддерживать нас во всех жизненных испытаниях, вдохновлять на смелые поступки и новые достижения.

В этот замечательный день от души желаем всем женщинам крепкого здоровья, праздничного настроения, тепла и уюта в ваших домах, вдохновения и удачи!

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