64 иностранца совершили преступления в Атырауской области

88 тысяч иноcтранных граждан зарегистрированы в миграционном ЦОНе Атырауской области, из них 76 тысяч – из ближнего зарубежья. В прошлом году 64 иностранца совершили преступления, 171 иностранный гражданин пострадал. За нарушение правил миграции привлечены к административной ответственности боле пяти с половиной тысяч иностранных граждан, они оштрафованы на 33 млн тенге. 359 иностранцев выдворены за территорию Республики Казахстан.

Такую информацию предоставил ПК начальник департамента полиции Атырауской области Хамза Умбеткалиев.

По WhatsApp гуляет информация о том, что в селе Дамба без ведома хозяина прописали семь граждан Китая. Как ответил на наш запрос и. о. начальника службы миграции департамента полиции Атырауской области Руслан Адилов, информация не соответствует действительности. Никто без ведома хозяина никого прописать не может.

— На начало 2020 года в Атырауской области прописаны 36 граждан Китая. Это этнические казахи, которые оформляют гражданство Республики Казахстан. Еще одна гражданка Китая, китаянка по национальности, вышла замуж за жителя нашей области и также оформляет гражданство Казахстана на вполне законных основаниях. Остальные проживающие у нас граждане Китая – работники частных компаний с временной пропиской, — сообщает ДП полиции.

Марина КУАНЫШЕВА