4211 выпускников подали заявки участие на ЕНТ

В этом году в Атырауской области 4211 выпускников школ планируют принять участие в ЕНТ. В Едином национальном тестировании планируют принять также 834 выпускника колледжей.Об этом сообщала и.о. областного управления образования Аккенже Исанбергенова на селекторном совещании с участием акима области Махамбетом Досмухамбетовым.

В настоящее время подготовка к участию в ЕНТ проводится на нескольких интернет-платформах, которые были приспособлены для дистанционного обучения. Кроме этого абитуриенты самостоятельно могут вести подготовку к ЕНТ посредством информационных порталов.

«В связи с мировой пандемией коронавируса, ЕНТ будет проводиться с учетом усиленных мер по санитарной безопасности.

В Атырауской области подготовлены 8 центров тестирования. Весь процесс ЕНТ на согласовании Главного санитарного врача области. Проведение тестирования планируется в аудиториях. Сейчас подготовку проходят 86 аудиторий. Количество претендентов на участие в ЕНТ увеличилось. Все они разделены на 29 потоков», — сказала А. Исанбергенова.

Пояснив, что подготовка аудиторий — это установка камер видеонаблюдения, «глушилок» сотовой связи, кондиционеров.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов поручил провести ЕНТ на высоком уровне, а также взять на контроль вопросы санитарной безопасности.

В этом году общеобразовательных учреждения в регионе закончили 5286 выпускников. Из них 76% изъявили желание участвовать в Едином национальном тестировании.