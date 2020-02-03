2800 коров за год заболело бруцеллезом в Атырауской области

Новости, Социум
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 Об этом на брифинге сообщил руководитель управления ветеринарии Атырауской области Азамат Айткалиев.

«На всех рынках есть ветеринарные лаборатории, которые отвечают за безопасность реализуемого мяса. Поэтому заражение людей от больного скота сведено к нулю, и таких фактов у нас не было, — заверил ветеринар.

Также  сообщив, что большая часть функции управления ветеринарии передана территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Основной деятельностью управления ветеринарии стала профилактика опасных заболеваний скота – обеспечение забора крови на анализы и вакцинация. Для проведения этих работ по области функционируют 68 ветстанций, в составе 213 ветеринарных врачей.

Алма Турганова

Administrator

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