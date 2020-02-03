2800 коров за год заболело бруцеллезом в Атырауской области

Об этом на брифинге сообщил руководитель управления ветеринарии Атырауской области Азамат Айткалиев.

«На всех рынках есть ветеринарные лаборатории, которые отвечают за безопасность реализуемого мяса. Поэтому заражение людей от больного скота сведено к нулю, и таких фактов у нас не было, — заверил ветеринар.

Также сообщив, что большая часть функции управления ветеринарии передана территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Основной деятельностью управления ветеринарии стала профилактика опасных заболеваний скота – обеспечение забора крови на анализы и вакцинация. Для проведения этих работ по области функционируют 68 ветстанций, в составе 213 ветеринарных врачей.

Алма Турганова