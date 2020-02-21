106 подростков привлечены к ответственности

Новости, Социум

  В течение трех февральских дней полицейские в  Атырау совместно со специалистами городского отдела образования провели оперативно — профилактическое мероприятие «Подросток». Его основная цель – профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания подростков. Молодые люди, не достигшие 18-летнего возраста, должны знать, что после 10 часов вечера они не могут появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. Ответственность за это несут родители или опекуны.  

   За  три дня выявлено 107 административных правонарушений, привлечены к административной ответственности 106 подростков.
Инспекторами ювенальной полиции проведены профилактические беседы с 96 родителями из неблагополучных семей и с  41 несовершеннолетним, состоящим на профилактическом  учете в органах внутренних дел.

  Марина КУАНЫШЕВА

Administrator

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