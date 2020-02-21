106 подростков привлечены к ответственности

В течение трех февральских дней полицейские в Атырау совместно со специалистами городского отдела образования провели оперативно — профилактическое мероприятие «Подросток». Его основная цель – профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания подростков. Молодые люди, не достигшие 18-летнего возраста, должны знать, что после 10 часов вечера они не могут появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. Ответственность за это несут родители или опекуны.

За три дня выявлено 107 административных правонарушений, привлечены к административной ответственности 106 подростков.

Инспекторами ювенальной полиции проведены профилактические беседы с 96 родителями из неблагополучных семей и с 41 несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Марина КУАНЫШЕВА