ҚАЗАҚ ТІЛІ: ЛАЙФХАКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ

«Ну что вы говорите «Атан», правильно – «О-тан», это же так просто», – поправляет в очереди молодую женщину апай преклонного возраста…

Сегодня в стране немало тех, кто не только самостоятельно изучает государственный язык, но и помогает осваивать его другим. Интересно, что о своем опыте рассказывают представители нетитульной нации.

Глеб Пономарев – известный в Казахстане блогер, пиар-менеджер. Он ведет свою страничку в соцсетяхи собирает огромное количество «лайков». Молодой человек изучает қазақ тілі и делится ощущениями в своем аккаунте. Такая практика, как нам показалось, весьма интересна. Вот несколько обучающих постов Глеба Пономарева, которые он посоветовал использовать в нашей статье.

НЕ «ЖЭР», А «ЖЕР»

«Лично у меня пункт «произношение» не вызывает особых трудностей, – делится Глеб. – Но иной раз слышишь, как некоторые произносят «жэр» вместо «жер» или «бир» вместо «бір». Для многих фонетика сложна. Фонетически русский и казахский различаются довольно сильно. И дело даже не в специфичес­ких звуках. Если мы говорим о приобретении идеального произношения, то любой казахский звук звучит по-особому. Например, если сравнить казахское «он» (десять) и русское «он», то произношение будет отличаться. Казахский звук «о» более глубокий и округлый. В том же духе отличаются и другие звуки. Казахская «ы» не такая напряженная, как русская, и звучит как неогубленная «у». И еще я заметил, что у многих возникают трудности с буквой «і». Есть такой лайфхак – если пропускать эту букву при разговоре, то получится почти как надо. Например, «біз» и «бз» звучат довольно похоже.

Порядок слов: он сильно отличается. А иногда и вовсе бывает зеркальным. Однажды я увидел такую вывеску: прием платежей по кредитам = несиелербойынша төлемдерді қабылдау (дословный перевод: кредиты по платежей прием). То есть фраза звучит как бы задом наперед».

Глеб Пономарев также популярно объясняет о нелегких для изучающего казахский послелогах, сравнивая со своим родным зыком.

– В русском языке мы используем предлоги: «о» книге; «после» работы… В казахском распространены послелоги, которые ставятся не перед, а после основного слова: кітап туралы; жұмыстан кейiн; түнсайын. Эту особенность решить просто – нужно выучить распространенные послелоги. Тогда при переводе мозг будет автоматически превращать их в русские предлоги и ставить на привычные места, – уверен Глеб.

А еще парень утверждает, что в казахском языке собеседнику очень важно знать, в каком положении вы сейчас находитесь: стоите, сидите, лежите или идете («шучу, конечно», добавляет Пономарев). «Но, тем не менее, в настоящем времени необходимо дополнять основной глагол вспомогательным, который как раз указывает на положение в пространстве: тұру (стоять), жүру (идти), отыру(сидеть), жату (лежать). Например, кітап оқып отыр, в переводе означает читает книгу (сидя). Есть и другие вспомогательные глаголы, которые могут значительно влиять на смысл предложения. Учитывая, что в русском языке вспомогательные глаголы практически отсутствуют, к этой особенности нужно привыкнуть и выучить правила».

БОНУСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

По мнению Глеба, существует пять бонусов, которые помогут выучить казахский язык.

«Первый бонус – отсутствие родов. Если в русском языке у нас белый, белая, белое, то в казахском будет просто ақ. А если мы вспомним, что в русском существительные, прилагательные, причастия и иже с ними склоняются по трем родам в шести падежах, то здесь мы получаем отличную экономию времени – нет родов, нет и окончаний. Второй бонус – фиксированное ударение. Непредсказуемое русское ударение – извечная проблема для иностранцев (бАбушка или бабУшка?). В случае с казахским языком изучающим повезло. Здесь ударение просто ставим на последнем слоге. Третий – позиция глагола. В казахском языке глагол всегда стоит в конце предложения. Это тоже очень легко запомнить.Четвертый – закон сингармонизма. В казахском языке слоги стремятся к гармонии: мягкие – к мягким, твердые – к твердым, звонкие – к звонким и т.д. Это очень облегчает изу­чение, и ты начинаешь чувствовать язык без зубрежки. Пятый – агглютинация. Это когда слова строятся путем приклеивания суффиксов к корню. Причем приклеиваются они в строгом порядке и по правилам – достаточно их выучить, и такая системность станет вашим лучшим другом. Например, в слове «достарымызбен» (с нашими друзьями) каждый суффикс идет в своем порядке и добавляет свое значение. Дос (корень: друг) + тар (множественное число) + ымыз (притяжательный суффикс) + бен (с). Получается: с нашими друзьями».

– С того момента, как я взялся за самостоятельное изучение языка, пришел к выводу: аппетит приходит во время еды. И чем больше ты начинаешь понимать правила, тем интереснее учить казахский! – говорит в интервью «ПК» Глеб Пономарев.

По мнению преподавателя казахского языка в русских классах одной из атырауских школ Боты Нсановой, опыт этого молодого человека очень интересен, и Глеба можно читать в качестве «добавки» к основному изучению государственного языка.

– Да, некоторые правила русского языка совпадают в изучении казахского языка. Но разбирать все эти глаголы и переводы по частям трудно. Самый легкий вариант в изу­чении государственного – выучить местоимения, «мен, сен, сіз, ол» в единственном числе, –советует педагог.

– В разговорной речи это поможет правильно обращаться к человеку.

Что касается произношения казахских специфических букв «ы», «ұ» – их нужно произносить твердо. «І», «ө», «ү» произносим очень мягко. Буквы «ү», «ө», «е» смягчают согласные, например, когда произносим слово «ел» (страна), не слышится мягкий знак (ь) и читаем как «ель», но «ь» не пишем. К сожалению, нередки ошибки, когда это слово читают как «эл» или «елл», – сетует казаховед. – И вдобавок к бонусам Глеба я бы отметила мягкий знак, который мы используем только в словах, пришедших к нам из русского языка: лагерь, компьютер. А твердый знак в казахском языке вообще не пишем.

Справка «ПК»

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Подготовила

Надежда ШИЛЬМАН