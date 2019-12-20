Состоялась сессия АНК

«Формула мира и согласия: социальное единство и модернизация»

Такой была повестка дня XXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области, прошедшей в ДК имени Курмангазы под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова.

В работе сессии приняли участие члены и ветераны Ассамблеи, председатели этнокультурных объединений области, депутаты, руководители управлений, политических партий, религиозных объединений, НПО и представители творческой интеллигенции.

– Сегодня, выступая с трибуны, спикеры осветили разные грани жизни и деятельности АНК нефтяного региона. И могу сказать, что к юбилейной дате, 25-летию Ассамблеи, область подошла с накопленным опытом в сфере межэтнического диалога, основанного на принципах толерантности и общественного согласия. Наши успехи – это результат труда всех членов Ассамблеи, – подчеркнул глава региона Махамбет Досмухамбетов, подводя итоги сессии.

Также в завершение мероприятия ряд членов АНК области были награждены золотыми медалями «Бірлік» и благодарственными письмами.

Автор: Анжелика КИМ