Дети – в зоне риска

29 преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних детей зафиксировано в текущем году в городе Атырау. Причем большинство из них совершены родственниками детей, в основном отчимами. Вопиющие факты были озвучены на заседании межведомственной комиссии по вопросам профилактики правонарушений, прошедшем 10 декабря в городском акимате под председательством акима города Атырау Алимухаммеда Кұттұмұратұлы.

Собравшиеся рассмотрели два вопроса: о мерах по противодействию преступлений среди несовершеннолетних и мероприятия по обеспечению безопасности в школах. Главными спикерами выступили и.о. руководителя управления полиции города Атырау Ерлан Бигамбаев и руководитель городского отдела образования Фаруза Шангереева.

Согласно представленным данным, на сегодняшний день на учете в органах внутренних дел состоят 83 неблагополучные семьи и 141 несовершеннолетний подросток. За 11 месяцев на комиссии по защите прав несовершеннолетних было рассмотрено 43 дела, 5 подростков отправлены в город Актау, один – в Восточно-Казахстанскую область в специнтернаты для детей с девиантным поведением, 51 ребенок находится в местном центре адаптации. В дополнении к сказанному руководитель гороо Фаруза Шангереева сообщила, что межрайонным специализированным судом Атырауской области шестеро родителей были ограничены в своих правах, один лишен родительских прав.

Также Е. Бигамбаев обратил внимание присутствующих на острую проблему краж сотовых телефонов в стенах школы, при этом отметив, что в учебных заведениях не хватает школьных инспекторов и охранников, имеющих лицензию. По его словам, на сегодняшний день из 67 школ в 30 работают 15 инспекторов, на каждого приходится по две школы. В средней школе имени Жамбыла вообще нет инспектора, о чем было заявлено директором данного учреждения. Между тем в школах предусмотрено 185 единиц штатных вахтеров и охранников, в дошкольных учреждениях – 138 сотрудников. В будущем для решения этого вопроса планируется нанимать профессиональную охрану, в бюджет заложено 925 миллионов 772 тысячи тенге в год.

Кроме того, поднимался вопрос и о наличии системы видеонаблюдения в школьных и дошкольных учреждениях. По сообщениям выступающих, в средних школах №№40 в микрорайоне Нурсая, 39 мкр. Жулдыз не установлена система видеонаблюдения, а в СШ №№20, 24, 1 камеры находятся в неисправном состоянии. Отметим, что на эти цели для образовательных и дошкольных учреждений города в 2016-2017 годах было выделено более 80 миллионов тенге, и на 2020 год запрошено еще 52 миллиона для замены неисправных видеокамер и расширения зоны охвата.

Куда пойти по нужде?

Руководитель городского отдела образования Ф. Шангереева просила членов комиссии обратить внимание на трансформаторы, которые находятся на территории школьных дворов и могут быть опасными для учащихся. Так, 35 трансформаторных будок расположены в 34 школьных дворах, 7 из которых находятся на балансе школ, 19 – «Атырау Жарык», 2 – городского отдела ЖКХ, 3 – бесхозные и 4 трансформатора не приняты в собственность.

– Во избежание несчастных случаев их необходимо оградить, – озвучивает проблему Ф. Шангереева.

Школьные клозеты также требуют к себе внимания. На ремонт и строительство внутренних туалетов на следующий год запрошено 47 миллионов 200 тысяч тенге. Особенно это касается сельских школ, в том числе в Кайыршахты, в Дамбе, в которых есть только уличные туалеты.

Важным вопросом безопасности детей является и дорога в школу. Сегодня перевозка детей школьными автобусами осуществляется в 15 школах на 26 автобусах марки «ПАЗ» и двух «ГАЗелях». Из них восемь требуют замены, и есть необходимость еще в трех дополнительных транспортных средствах.

Завершая заседание межведомственной комиссии, глава города дал поручение своему заместителю Улугбеку Тналиеву создать специальные комиссии для решения озвученных проблем.

Автор: Анжелика КИМ