Сундук с сокровищами Фенна нашли в Скалистых горах

За последнее десятилетие тысячи смельчаков пытались найти в Скалистых горах (Rocky Mountains) так называемые сокровища Фенна — сундук наполненный золотом, рубинами, изумрудами и бриллиантами. Но это приключение наконец подошло к концу. Сокровище было найдено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.



Форрест Фенн, 89-летний коллекционер произведений искусства и антиквариата, придумавший квест в поисках сокровища, в воскресенье объявил об этом на своем сайте. «Он находился под звездами посреди пышной лесной растительности Скалистых гор и все это время пролежал на том же самом месте, где я его и спрятал более 10 лет назад», — написал Фенн.



«Я не знаю человека, который нашел его, но стихотворение в моей книге привело его к кладу».

Сокровище было найдено несколько дней назад человеком, который предпочел остаться неизвестным, сказал Фенн изданию Santa Fe New Mexican. Вместе с тем, он отметил, что этот человек подтвердил свою находку, отправив Фенну фотографию сундука.



По словам Фенна, стоимость сокровища оценивается более чем в миллион долларов. Он спрятал сундук, чтобы вдохновить людей исследовать природу и дать надежду людям, пострадавшим от Великой рецессии. Сообщается, что двое погибли, охотясь за сокровищами в Скалистых горах. Подсказки, ведущие к местонахождению сокровища, были зашифрованы в 24-строчном стихотворении из автобиографии Фенна 2010 года «The Thrill of Chase» (Страсть погони). По оценкам Фенна, 350 000 человек со всего мира охотились тщетно за кладом. Некоторые даже бросили свою работу, чтобы полностью посвятить свою жизнь охоте, а некоторые и вовсе погибли.



«Я поздравляю тысячи людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, что их по-прежнему будут привлекать другие открытия», — сказал Фенн.