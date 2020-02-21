Самая многодетная семья в Казахстане живет в СКО

В мае в семье Култышевых на свет появится 16-ый ребенок.

Татьяна и Павел Култышевы вместе с детьми проживают в Петропавловске. Они единственные в Казахстане родители, воспитывающие 15 детей.

Женщина вышла замуж сразу после окончания средней школы. В браке супруги находятся уже 18 лет. Первый ребенок появился в семье, когда Татьяне было 20 лет.

Сейчас у многодетной четы восемь мальчиков и семь девочек. Родились они с разницей в год. Близнецов среди детей нет.

— На учет по беременности я становлюсь перед родами, — говорит Татьяна. — За это меня ругают врачи. Но у меня нет времени сдавать анализы, проходить УЗИ. Нужно смотреть за детьми. В больнице говорят писать объяснительную, в ней я указываю эту причину. Каких только случаев я не видела в роддоме. Но у меня все хорошо. Рожаю и выписываюсь домой.

Вес детей в пределах 3-4 кг, только 14-ый по счету ребенок, дочь Диана родилась весом 4,4 кг. А самой маленькой появилась на свет Елена — 2,9 кг.

На выписку каждого новорожденного ребенка, глава семейства собирает всех детей. Для этого заказывает микроавтобус. У Павла Владимировича самого восемь братьев. Поэтому он воспринимает каждого ребенка как бесценный божий дар. Многодетный отец признается, что не против еще нескольких младенцев. В выборе имени для малышей участие принимают все члены семьи. В семье Култышевых два Павла, две Татьяны, родители дали детям свои имена. Третьего ребенка назвали именем деда.

— У каждого из детей свое особое место, если кого-то из них нет дома, это ощущается, — говорит Павел. — Я люблю всех одинаково. Дети, воспитанные в многодетной семье, организованные, всегда готовые прийти на помощь друг другу. Я всегда стараюсь показать им все на собственном примере, а не только на словах.

Многодетные родители просыпаются в 7 часов утра. 11 детей ходят в школу. Для того, чтобы накормить и собрать их уходит продолжительное время.

— Мы отдаем в один класс сразу двоих детей. Так проще. Они помогают друг другу. Девочки любят учиться, про мальчишек это не скажешь. Если простудятся, радуются, что остаются дома. Зато любят спорт, как их папа, — признается Татьяна.

Принцип Култышевых — уважать старших и помогать младшим. Домашние дела делают все вместе.

Младшенькие сад не посещают, так семья экономит бюджет.

Несмотря на то, что семья живет в городе, они держат скот. Мальчики пасут животных, а девочки доят коров. Все дети крепкие, здоровые, болеют только в зимнее время. Если вирус подхватит один, заражаются все.

Култышевы проживают в Рабочем поселке. В 2012 году купили дом, построили дополнительные комнаты. На 17 человек — четырехкомнатный дом. Живут в тесноте, да не в обиде. Помощи ни у кого не просят, но, если кто-то изъявит желание — не откажутся.

— Семья большая, в доме 120 кв.м, — говорит отец семейства. — Конечно, тесновато, хотим расшириться, но пока возможности нет — на участке всего 5 соток. Дом нам не положен, потому как уже есть недвижимость. Знаю, есть семьи, которые обманывают государство, но я так не могу. Какой пример я покажу детям?! Хотели взять землю, ходил в акимат встать на очередь, но заявление не приняли. Другого выхода нет, приходится тесниться.

В огороде у Култышевых – ягоды и фрукты. Металлические качели, карета — дело рук Павла. Отец 15 детей по профессии мастер-сварщик. В прошлом году по программе «Бастау» он выиграл государственный грант в размере 250 тысяч тенге. На эти деньги купил сварочный аппарат и открыл свое дело. Прибыль, признается, то есть, то ее нет. Особо сложно приходится зимой, когда заказов совсем мало.

Дети не просят купить им мобильные телефоны, вещи. Родители нацелены дать правильное воспитание.

Старшие девочки обучились парикмахерскому делу, стригут братьев. Сейчас сестры осваивают пошив одежды.

Татьяна и Ирина играют на скрипке. А мальчики увлекаются фотографией.

День рождения каждого ребенка — особый праздник. По возможности готовят бешбармак.

— Встречаются те, кто спрашивает, зачем вам столько детей, как вы их обеспечите, — говорит Павел. — Дети — это счастье. Конечно, их нужно вырастить, дать образование. Это большая ответственность. Не скажу, что это легко. Где-то хватает, где-то нет, но мы не жалуемся. Хорошо, что есть пособия, рады любой помощи.

Источник: https://www.7152.kz/