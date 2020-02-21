Российский миллиардер хочет купить аэропорт в Казахстане

Российский холдинг «Аэропорты регионов» интересуется покупкой международного аэропорта Актау. Об этом сообщает информационный портал Экономическое обозрение Восточной и Центральной Европы.
«Аэропорты регионов» — ведущий аэропортовый холдинг России, входящий в группу компаний «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга.
По информации издания, на данный момент международный аэропорт Актау принадлежит турецким инвесторам. Между тем холдинг рассматривает возможность приобретения и других аэропортов в Казахстане.
Источник: tengrinews