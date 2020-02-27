Родиться 29 февраля: что запишут в свидетельстве?

Родиться 29 февраля выпадает раз в четыре года. Вероятность такого события равна один к 1461. Всего же таких «счастливчиков» в мире начитывается примерно 4 миллиона человек. 2020 год -високосным, а это значит, что в феврале 29 дней, не 28. Как же быть тем людям, которые родятся в этот день? И какую дату рождения запишут им в свидетельстве о рождении? Этот вопрос наверно волнует всех мам, чьи дети родятся в последний день зимы, поэтому мы решили задать его заведующей отделом РАГС г.Атырау АлмагульТуремуратовой.

— Свидетельства о рождении оформляются только на основании справки из родильных домов, то есть, если человек родился 29 февраля, то в строчку «дата рождения» записывается именно этот день, — пояснила она. – Роженицы подают сначала заявления в ЦОН, далее мы оформляем первый и главный документ нового гражданина страны.

К слову, в советское время матерям разрешали записывать малышу любую дату рождения. У многих бабушки и дедушки дни рождения отмечали 1 января, а некоторые специально указывали датой рождения государственные праздники. Также родителям малышей, родившихся 29 февраля, предоставлялся выбор. В свидетельстве можно было указать как этот день, так и соседние даты — 28 февраля и 1 марта — чтобы день рождения «был» каждый год, а не раз в четыре года.

Динара КАНБЕТОВА