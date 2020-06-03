Отчетная встреча Министра торговли и интеграции Бахыта Султанова с населением состоится 17 июня

Встреча будет проходить в режиме оnline, в 15.00 ч.:

— с трансляцией на Facebook и YouTube Службы центральный коммуникации при Президенте РК и Министерства.

Уважаемые казахстанцы, свои вопросы и предложения Министру вы можете направить, используя следующие каналы связи:

— блог Министра на портале «Открытый диалог» ;

— «Вопрос-ответ» онлайн-приемной на официальном сайте Министерства;

— электронный адрес: ask@mti.gov.kz;

— а также путем сообщения через официальную страницу Министерства на Facebook.

При этом, обращаем ваше внимание на необходимость делать пометку «Для отчетной встречи». На данные вопросы Министр предоставит ответы в прямом эфире.

В связи с тем, что требуется время для обработки вопросов и подготовки качественной и достоверной информации по ним, рекомендуем их направить до 10 июня.

Телефон для справок: 74 98 97, 8 701 701 01 34.