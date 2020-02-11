Как приумножить деньги?

Открыть для себя мир инвестирования и начать приумножать деньги можно разными способами. Одни предпочитают депозитные сбережения, вторые покупают золото, а третьи изучают рынок ценных бумаг. Больше ста тысяч казахстанцев имеют счета в Центральном депозитарии ценных бумаг. За последние 8 лет количество счетов увеличилось более чем в 10 раз.

Чтобы ваши деньги работали на вас и приумножались, не стоит вкладывать все средства в один актив, лучше их диверсифицировать. Инвестируя в разные финансовые инструменты в разных пропорциях, к примеру, в привычные нам инструменты: депозиты, недвижимость, золото, валюта и ценные бумаги — вы сможете сбалансировать свои активы.

Каждый человек рано или поздно задумывается о том, куда стоит вложить свои накопления. Вариантов инвестирования свободного капитала много, главное — решить для себя, какой из инструментов выгоден.





Предположим, имея 1 млн тг свободных денег, в течение 2019 г. вы вкладывали их в разные инструменты инвестирования. Индивидуально рассматривая на примере каждый инструмент, мы можем увидеть приблизительный результат, который вы могли бы достичь.

Судя по таблице, наиболее выгодной, удобной и не требующей больших финансовых вложений, как приобретение недвижимости, является покупка ценных бумаг.

Грамотно инвестировать на бирже могут не многие. Это целое искусство, которому можно и нужно учиться. Начать инвестировать стоит с приобретения ценных бумаг. Контролировать личные финансы и начать работать над ростом собственного капитала легче и быстрее, если вы освоите ключевые навыки.

Инвестиции в себя – это знания, опыт, умения, способности применять весь комплекс полученных навыков на практике в нужное для вас время.

«Искусство инвестирования» — вводный курс «Фридом Финанс» для всех желающих, кому интересна сфера инвестирования. На первом бесплатном семинаре квалифицированные спикеры с большим опытом работы на фондовом рынке расскажут о преимуществах и недостатках, потенциальных рисках каждого вида инвестирования с наглядными примерами, подходе к управлению личными финансами, поделятся профессиональными навыками, как избежать типичных ошибок начинающего инвестора, основными понятиями, спецификой, структурой фондового рынка и грамотным приумножением своего капитала.

Знания и опыт позволят вам не только грамотно разбираться в финансовой сфере, но и приумножить собственный капитал. Узнайте подробнее о первом бесплатном мастер-классе «Искусство инвестирования» от «Фридом Финанс».

Подробнее по ссылке: https://ffin-edu.com/