У кромки льда

4 января 2020 года полицейские спасли двух ребят, провалившихся под лед на Урале. К несчастью, третий подросток утонул. Это не единственное ЧП, произошедшее в первые новогодние дни.

Согласно полицейской сводке, в тот день в 19 часов 40 минут в пригородном селе Томарлы-2 провалилось под лед четверо несовершеннолетних. Один из них, учащийся девятого класса, утонул. Второй самостоятельно выбрался из ледяной воды и, находясь, видимо, в шоке, убежал. Несмотря на темноту и туман, один из провалившихся каким-то образом смог набрать номер полиции. Примчавшиеся на место происшествия участковые инспекторы полиции Куандык Суюндиков и Тимур Балмагамбетов стали искать ребят. Лед под ногами трещал. Вдруг они услышали чей-то слабый голос: «Помогите». В тумане полицейские смогли разглядеть двух ребят, которые судорожно цеплялись за кромку льда.

— Аға, я тебя люблю, — произнес полицейскому один из спасенных ребят. А участковые инспекторы сняли со спасенных детей мокрую одежду и переодели в свои вещи.

— Ребята находились в ледяной воде минут десять, — пояснила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова.

Подростков доставили в областную детскую больницу с диагнозом «переохлаждение организма».

В первые новогодние дни возник пожар в доме по улице Сырыма Датова, 25. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже утром 4 января. Пожарные эвакуировали жителей подъезда. Как проинформировали в пресс-службе ДЧС по Атырауской области, квартира была закрыта изнутри, и посредством пожарной автолестницы брандмейстерам удалось проникнуть в окно. Выяснилось, что в спальне горел матрас, а в другой комнате лежал мужчина без сознания. Пожарные вынесли пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь. Подъехавшая карета «скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу. Его состояние уже стабильное.

Как только пожар потушили, люди вернулись в свои квартиры. Причина пожара пока неизвестна.

Добавим, что в новогоднюю ночь за порядком следили почти 600 сотрудников полиции. Большинство выявленных ими нарушений касались превышения скорости движения автотранспорта. В результате наказано 150 водителей, из которых 12 умудрились сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Светлана НОВАК