МПЗ в Кульсары

В административном центре Жылыойского района введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод. Предприятие построено на инвестиции местного ТОО «Жылыой Тазалық».

«Жылыой Тазалық» около двадцати лет работает в сфере санитарной очистки, вывоза и хранения твердых бытовых отходов на территории района. В нем трудятся 134 человека.

Как сообщил исполнительный директор ТОО Бауыржан Маханжаров, реализация первого этапа проекта началась в мае прошлого года. В ноябре текущего года были завершены пусконаладочные работы.

– Сегодня мы официально запускаем завод, но пока предусмотрена сортировка мусора, – сказал Б. Маханжаров. – В сутки на полигон отправляется 120 тысяч тонн мусора. Реализация второго этапа проекта запланирована на апрель 2020 года, и с его запуском на заводе начнется переработка пластика, полиэтилена и бумажной макулатуры. На третьем этапе начнется производство товаров народного хозяйства. На работу по сор­тировке принято 25 человек.

Автор: Алма Турганова