Ожидается туман и гололед

Как сообщает местный департамент по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам Атырауского центра гидрометеорологии РГП «Казгидромет», 10-13 января на территории региона ожидается туман, гололед.

Вероятность шторма составляет 85-90%. В связи с этим, объявляется штормовое предупреждение. Ограничивается выезд транспорта за пределы областного центра, принимаются меры по устойчивой работе объектов жизнеобеспечения, линий электропередачи и связи, а также недопущению несчастных случаев среди населения,

Подготовила Марина КУАНЫШЕВА