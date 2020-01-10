Ожидается туман и гололед

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Как сообщает местный департамент по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам Атырауского центра гидрометеорологии РГП «Казгидромет», 10-13 января на территории региона ожидается туман, гололед.

Вероятность шторма составляет 85-90%. В связи с этим, объявляется штормовое предупреждение. Ограничивается выезд транспорта за пределы областного центра, принимаются меры по устойчивой работе объектов жизнеобеспечения, линий электропередачи и связи, а также недопущению несчастных случаев среди населения,

Подготовила Марина КУАНЫШЕВА

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