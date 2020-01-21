На Эмбе внедряют горизонтальное бурение

Нефть-Газ
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Современные подходы и технологии для выработки остаточных запасов нефти внедряют отечественные нефтяники. Одной из таких технологий является бурение горизонтальных скважин, которая демонстрирует более высокую эффективность в сравнении с вертикальными скважинами. В рамках этой деятельности, в 2019 году в регионе  были пробурены 5 горизонтальных скважин, из них — находятся в эксплуатации и обеспечивают хорошие дебиты нефти и 1 — в испытании. 

«Каждая горизонтальная скважина закладывалась под определенные геологические цели, которые были успешно достигнуты нашими специалистами, несмотря на имеющиеся высокие риски и неопределенности. В результате проведенных работ установлено, что коэффициент продуктивности горизонтальной скважины в разы выше вертикальной скважины. В дальнейшем планируем бурение горизонтальных скважин на высоковязкие пласты, залегающие на глубине до 300 м. и ежегодно увеличивать долю горизонтальных скважин в эксплуатационном бурении», — сообщил  председатель правления ЭМГ АнуарЖАКСЫБЕКОВ. 

Справка «Прикаспийской коммуны». Увеличение добычи и выработки запасов углеводородов в результате бурения горизонтальных скважин достигается за счет значительного увеличения вскрытия эффективной нефтенасыщеннойтолщины. Что,  в свою очередь,  приводит к приросту коэффициента продуктивности скважины и площади дренирования залежи. Согласно статистике эксплуатационного бурения в России, количество горизонтальных скважин ежегодно растет, как и их доля по отношению к другим скважинам. В Казахстане бурением горизонтальных скважин занимаются различные нефтяные компании. Однако доля горизонтального бурения по отношению к вертикальному на сегодняшний день остается незначительной.

Виктор Сутягин

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