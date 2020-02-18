Есть ли нефть на Каспии?

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о потенциале глубокого исследования Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«На сегодня имеется целый ряд старых сейсмических данных, однако их качество и детализация не соответствуют современным требованиям. Из-за этого потенциал глубоких горизонтов Каспия полностью не оценен. Прикаспийский бассейн был и остается привлекательным для инвесторов. Многие отечественные и иностранные компании проявляют заинтересованность в геологическом изучении данного бассейна», — сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, требуется проведение современной сейсморазведки, что позволит получить обновленную геологическую информацию. Он также сообщил, что уже начата работа по активизации геологоразведки.

«В частности, в освоенных бассейнах «КазМунайГаз», Shell и другие компании заинтересованы в проведении геологоразведочных работ за счет собственных средств. С ними ведется определенная работа», — отметил министр.

«Кроме того, министерство считает, что планируемые геологические исследования в малоизученных осадочных бассейнах должны проводиться не только за счет средств государственного бюджета, но и с участием «КазМунайГаз». Национальная компания выразила свою поддержку. В этом направлении министерством работа ведется», — добавил глава ведомства.