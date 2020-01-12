Зов души и образ жизни

Открывая Год волонтера, Президент отметил, что сама суть добровольчества — делать что-то из благих намерений — соответствует нашим национальным традициям и ценностям. Волонтерство — не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему.

И им может стать каждый, было бы доброе сердце и желание. Гости сегодняшней рубрики — жители Атырау размышляют о сути волонтерства и о том, как и где его можно проявить.

Зоя Соколова, мать четверых детей, один из которых особый, «золотой», как говорит наша собеседница. Несмотря на то, что забот у многодетной женщины хватает, она горит желанием помогать людям просто так.

— Я готова стать волонтером, помогать по возможности и быть полезной, — говорит Зоя. — Помочь тем, кто нуждается в этом, будь то одинокие старики, дети. Поддержу любые инициативы. Ведь это очень важно. Каждый должен уметь откликаться на чужую боль, проблему, от этого мир станет добрее.

Как отметил Президент, выступая на открытии Года волонтера, необходимо активно привлекать волонтеров-юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам. В этом смысле Салтанат Рахимова — настоящий волонтер.

— Я готова быть волонтером, поддерживая полезные инициативы, — заявляет Салтанат Рахимова. — Будучи организатором, юристом общественного фонда «Адамгершілік», с грантом или без, я всегда готова оказать безвозмездную юридическую помощь нуждающимся людям. У каждого человека есть такие возможности помочь, главное — желание. Иногда ко мне приходят просто за психологической помощью. Думаю, сфер деятельности волонтеров множество, к примеру, в поисках пропавших людей, в сборе средств нуждающимся, помощь одиноким людям, жителям Дома престарелых. Недавно моя знакомая помогла развозить детям подарки на Новый год. То есть время и возможности для волонтерства может найти каждый, важно захотеть.

— Помогать ближним просто так было заложено в нас с детства, и мы не знали, что это называется волонтерством, — говорит коуч-тренер, молодая мама троих детей Бибигуль Шайхиева. — Это был и есть наш образ жизни, порыв души. Учась в школе Енбекши Курмангазинского района, я обучала сверстников и малышей танцам и пению и даже готовила их к областным конкурсам. Потом, уже будучи студенткой АГУ имени Досмухамедова, а также членом «Альянса студентов Казахстана», «Жас Отан», мы с ребятами проводили молодежные форумы, челленджи, дебаты, помогали ветеранам войны, организовывали спортивные мероприятия, игры в детском доме. Спустя годы мои непрофессиональные артисты-студенты театра «Алакай» ставили спектакли для детей-сирот, наш общественный фонд «Логос-Атырау» помогает другим волонтерским организациям по организации бесплатных концертов, сбору средств на лечение нуждающимся. Стараюсь быть полезной, помогу чем могу, к примеру, частенько в последние годы с удовольствием исполняю роль Снегурочки или других сказочных персонажей на елках.

Сегодня Бибигуль еще и тренер «Атамекена» и будучи волонтером, бесплатно обучает людей, как вести бизнес, открыть общественный фонд и другим полезным навыкам. Трудно представить, как мама троих детей находит для всего этого время.

— У людей сегодня большой спрос на информацию, знания, и я с удовольствием делюсь тем, что знаю, — поясняет Бибигуль. — В том числе в социальных сетях, освещая разные программы, возможности. Считаю, что Год волонтера дает возможность объединиться людям разных категорий, тем, кто хочет помочь, или просто чем-то заняться в свободное время. Некоторые не хотят заниматься волонтерством, потому что это не приносит денег, но ведь это и огромный жизненный, мотивирующий опыт. Если сравнить обычного студента и студента-волонтера, то второй будет активнее и успешнее по жизни. По большому счету, волонтеры развивают наше общество, страну. И это не требует больших усилий, можно просто делиться с окружающими своими знаниями, навыками, а спектр действий волонтеров огромен. Радует, что с каждым годом число волонтеров в области растет. Большую помощь в этом оказывают социальные сети, к примеру, в сборе средств. И я всегда участвую в этом, когда вижу, что человеку действительно нужна помощь, и мои друзья, доверяя мне, тоже отзываются. Считаю, например, что студентам медколледжа нужно следовать примеру Армана Касымова, потому что уже им в будущей профессии практический опыт точно пригодится. Можно наладить связь с ЧС-никами по обучению людей спасению людей из воды. Всегда нужна помощь людям с особыми потребностями и, обратившись к ним, всегда можно оказаться полезным. Считаю, что в школах нужно тоже информировать детей о сути волонтерства и контролировать их, так как были случаи, когда школьников вовлекали в сбор денег для сомнительных целей под рамкой волонтерства.

Гульсина Байкенова, подчеркивая ценность заботы о людях, в первую очередь — о нуждающихся в особой поддержке, занимается волонтерством давно. Первой в области она создала студию бальных танцев на колясках для детей с особыми потребностями. Недавно она открыла оздоровительную группу балета для всех возрастов, где люди с особыми потребностями могут заниматься бесплатно. Основными направлениями движения Гульсина Байкенова считает и воспитание молодежи, защиту окружающей среды, развитие медицинского волонтерства.

— Ошибочно воспринимать волонтерство лишь как разовые субботники и экологические мероприятия, челленджи, хотя они тоже важны. Волонтерство — это системная и постоянная деятельность. И Год волонтера является отличной возможностью для общества сплотиться и реализовать социальные проекты, — сказала Гульсина Байкенова. — Испокон веков оказание помощи ближним является отличительной чертой нашей культуры. В течение многих лет молодежь АНК по Атырауской области помогает одиноким и пенсионерам в уборке, покупке продуктов. Старшее поколение этнокультурных объединений активно участвует в различных областных мероприятиях, поддерживая связь поколений. В ближайших планах — работа с молодежью по волонтерским проектам. Недавно в соцсетях прозвучало предложение провести после зимних каникул встречи в школах с детьми по безопасности игр на тонком льду в связи с недавней трагедией. На эти встречи можно пригласить сотрудников департамента по ЧС. Также можно провести в школах встречи с дорожными полицейскими по разъяснению правил дорожного движения. Ведь дисциплина на проезжей части порой стоит жизни детей.

Цель Года волонтера — встряхнуть сознание людей, чтобы они смотрели не только внутрь себя, но и вокруг, не замыкаясь на себе. Ведь границ для благих дел не существует. Сегодняшние герои нашей рубрики, как и многие другие жители, всегда готовы прийти на помощь по мере возможности, и эта доброта для них не закончится с окончанием Года волонтера, потому что это состояние души и образ жизни.

Жанат ШАЯХМЕТОВА