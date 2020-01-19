Знания в комфортных условиях

Депутаты Мажилиса Парламента РК посетили Атырауский лицей «Білім-Инновация» и Дворец молодежи и школьников. Возглавил делегацию председатель центрального совета РОО «Организация ветеранов РК» Бактыкожа Измухамбетов.

Учащиеся лицея на протяжении многих лет занимают призовые места на республиканских и международных олимпиадах. И это благодаря не только качественному образованию, которое получают здесь учащиеся, но и комфортным условиям, созданным для них руководством учреждения. Однако отсутствие надлежащего общежития стало главной темой, поднятой перед народными избранниками. Сегодня в лицее «Білім-Инновация» получают знания 260 учеников, а имеющееся общежитие рассчитано всего на 130 мест. Поэтому новое здание общежития решит проблему жилья для иногородних лицеистов.

Депутаты осмотрели комнаты нового общежития, сделали небольшие замечания, касающиеся качества мебели и освещения в помещениях. Затем они посетили библиотеку, столовую, буфет, заглянули в кабинеты и пообщались с ребятами. В целом, данному учебному заведению представители Парламента дали положительную оценку.

– Нам все понравилось, – поделился своими впечатлениями от встречи Бактыкожа Измухамбетов. – Здесь и классы соответствуют всем требованиям, и столовые, и кабинет информатики. Учителя опытные. Конечно, мы сделали некоторые замечания, поэтому дали свои рекомендации по их устранению. Как оказалось, здесь учатся ребята и из других регионов, в частности из Нур-Султана, Уральска, Актау, Туркестана. Есть мальчишки и из районов. Для них всех необходимо общежитие. Также мы сегодня посетили строящийся объект Дворца молодежи и школьников, который по своей сути станет многоцелевым и многофункциональным образовательным комплексом. Мы очень довольны проделанной работой. Честно сказать, такого проекта мы еще нигде в Казахстане не видели, – добавил он.

Динара КАНБЕТОВА