Живые свидетели Афгана

В этом году исполнилось 40 лет началу ввода советских войск в Афганистан и 30 лет их выводу из этой страны. Отдавая дань двум важным событиям, атырауские ветераны-афганцы пришли в парк Победы, чтобы в траурном молчании возложить цветы к памятнику погибших товарищей.

Сегодня, наблюдая за взрослыми мужчинами, чьи головы покрыты сединой, трудно представить, какую чашу отчаянья и трудностей пришлось им хлебнуть, когда им было всего по 18 лет. Афганская война стала настоящим испытанием для безусых мальчишек, взявших по воле судьбы в руки автомат и потерявших своих боевых товарищей на поле боя.

9 лет и 51 день – ровно столько длились жестокие сражения в чужом краю, и у каждого солдата, оставшегося в живых, эта война оставила незаживающую рану. Болат Текешев, пришедший сегодня помянуть своих товарищей, рассказал, что в 1985 году попал в Ашхабадский учебный городок и через полгода был отправлен в Афганистан, провинцию Газни.

– Я попал в 177 отряд специального назначения, отслужив полтора года, получил контузию, – вспоминает ветеран. – Однажды ночью нас подняли по тревоге и объявили, что к границе Пакистана идет караван с запрещенным грузом. Нас посадили в вертолеты и, подлетая к границе, мы попали под обстрел. В той перестрелке погиб наш товарищ. Болат признался, что ему даже сейчас тяжело вспоминать тот день. Тогдашнему 18-летнему пацану было страшно видеть, как на твоих глазах насквозь пулями изрешетили боевого друга.

Еще один живой свидетель той вой­ны заместитель председателя союза ветеранов Афганистана по Атырауской области Беимбет Улкенбаев сообщил, что эта война страшна тем, что она была в мирное время.

– Так уж повелось у советского солдата – защищать не только свою родину, но и помогать братским народам. И называлось это «выполнением интернационального долга», – сказал ветеран.

Сам Б. Улкенбаев воевал в Афганистане с 1986 по 1988 год в провинции Кундуз. Участвовал в армейских операциях, вернувшись в Атырау после службы, пошел служить в КНБ, сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Несмотря на то, что нашим воинам пришлось пройти неимоверно трудные условия боевой жизни, перенести много трудностей и испытаний вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. И на наш вопрос, пошлют ли они своих сыновей защищать Родину, если вдруг появится такая необходимость, оба офицера не раздумывая ответили: «Конечно! Это даже не обсуждается!».

Сегодня главная задача деятельности ветеранских организаций – научить и оставить потомкам не искаженную, а правдивую историю Афганской вой­ны, пропагандировать идеи дружбы, братства и согласия, а также бороться против распространения идеологии радикализма, экстремизма и терроризма.

Анжелика КИМ, фото автора