Живые свидетели Афгана

В этом году исполнилось 40 лет началу ввода советских войск в Афганистан и 30 лет их выводу из этой страны. Отдавая дань двум важным событиям, атырауские ветераны-афганцы пришли в парк Победы, чтобы в траурном молчании возложить цветы к памятнику погибших товарищей.
Сегодня, наблюдая за взрослыми мужчинами, чьи головы покрыты сединой, трудно представить, какую чашу отчаянья и трудностей пришлось им хлебнуть, когда им было всего по 18 лет. Афганская война стала настоящим испытанием для безусых мальчишек, взявших по воле судьбы в руки автомат и потерявших своих боевых товарищей на поле боя.
9 лет и 51 день – ровно столько длились жестокие сражения в чужом краю, и у каждого солдата, оставшегося в живых, эта война оставила незаживающую рану. Болат Текешев, пришедший сегодня помянуть своих товарищей, рассказал, что в 1985 году попал в Ашхабадский учебный городок и через полгода был отправлен в Афганистан, провинцию Газни.
– Я попал в 177 отряд специального назначения, отслужив полтора года, получил контузию, – вспоминает ветеран. – Однажды ночью нас подняли по тревоге и объявили, что к границе Пакистана идет караван с запрещенным грузом. Нас посадили в вертолеты и, подлетая к границе, мы попали под обстрел. В той перестрелке погиб наш товарищ. Болат признался, что ему даже сейчас тяжело вспоминать тот день. Тогдашнему 18-летнему пацану было страшно видеть, как на твоих глазах насквозь пулями изрешетили боевого друга.
Еще один живой свидетель той войны заместитель председателя союза ветеранов Афганистана по Атырауской области Беимбет Улкенбаев сообщил, что эта война страшна тем, что она была в мирное время.
– Так уж повелось у советского солдата – защищать не только свою родину, но и помогать братским народам. И называлось это «выполнением интернационального долга», – сказал ветеран.
Сам Б. Улкенбаев воевал в Афганистане с 1986 по 1988 год в провинции Кундуз. Участвовал в армейских операциях, вернувшись в Атырау после службы, пошел служить в КНБ, сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Несмотря на то, что нашим воинам пришлось пройти неимоверно трудные условия боевой жизни, перенести много трудностей и испытаний вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. И на наш вопрос, пошлют ли они своих сыновей защищать Родину, если вдруг появится такая необходимость, оба офицера не раздумывая ответили: «Конечно! Это даже не обсуждается!».
Сегодня главная задача деятельности ветеранских организаций – научить и оставить потомкам не искаженную, а правдивую историю Афганской войны, пропагандировать идеи дружбы, братства и согласия, а также бороться против распространения идеологии радикализма, экстремизма и терроризма.
Анжелика КИМ, фото автора