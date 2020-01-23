За год 6 359 молодых атыраусцев получили постоянную работу

В 2019 году в области в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 13 362 молодым людям оказаны различные виды социальной поддержки. Из них 6 359 получили постоянную работу, сообщает Региональная служба коммуникаций.

А еще в прошлом году в регионе 929 человек направлены на обучение основам бизнеса по программе «Бастау бизнес», 611 – на обучение по проекту Жас кәсіпкер. 589 молодых людей получили безвозмездные государственные гранты на открытие своего дела, а 89 – микрокредиты.

По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Роллана Куспана, в рамках Года молодежи в регионе проделана значительная работа, молодым людям оказана большая помощь.

– В 2019 году по проекту «Дипломмен ауылға» 60 молодым специалистам выданы бюджетные кредиты, а 159 получили подъемные пособия. Наряду с этим по госпрограмме «Мәңгілік ел жастары – индустрияға «Серпін-2050» в Атырауской области получают образование 563 студента. В 2019 году по программе «Серпін-2050» 247 студентов завершили обучение по 12 специальностям. Из них 90 устроились на постоянную работу, 157 – в поисках работы», – сказал Р. Куспан.

Проинформировав, что в 2019 году проделана большая работа в рамках проекта по развитию молодежного корпуса «Zhas Project». В результате предложено 715 проектов, реализовано 257.

– Основная цель проекта – привлечение к активной общественной жизни всех ребят, в том числе уровня NEET. Из охваченных проектом 841 молодого человека 41 являются лицами с ограниченными возможностями, остальные – учащиеся вузов и школ, – сказал руководитель управления.

Также в прошлом году на сезонных работах трудовых отрядов «Жасыл ел» были заняты 2 200 молодых людей, выполнявших работы по озеленению и благоустройству. Помимо этого, был реализован приуроченный к Году молодежи проект «Самғау» с охватом около 2000 ребят. Цель проекта – развитие жизненно необходимых навыков для обучения и устройства на работу, повысить возможности молодежи области для саморазвития и достижения успеха.

Отметим, что в Атырауской области численность молодежи в возрасте 14-29 лет составляет 145 378 человек. Это – 23% от всего населения.