Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСТУ

Прошла неделя, как закрыт центральный мост. А по городу ходят слухи, что он разрушается, и его восстановят только через три месяца. Так ли это на самом деле?

Центральный городской мост, которому более полувека, – одна из визитных карточек Атырау. И как любое другое строение, он имеет свойство устаревать. О необходимости ремонта моста речь шла еще в 2017 году. «ПК» писала об этом, упомянув о разработанных эскизах. Сами эскизы нам довелось увидеть в стенах городского отдела ЖКХ в позапрошлом году. Лично мне они показались чересчур вычурными, нагруженными непонятными конструкциями и динамическими линиями. Видимо, таким образом новое «лицо» моста символизирует динамизм и устремленность в будущее. То ли архитектурные изыски авторов напугали консервативных чиновников, то ли они не пришлись по вкусу самим архитекторам на градсовете, но эскизы эти были отклонены. И был принят более простой вариант.

В прошлом году городские власти дали-таки «добро» на разработку ПСД, которая была отправлена на госэкспертизу. А в этом году предстоит решить вопрос с финансированием ремонтных работ.

Перед самым уходом с поста аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы сообщил Tengrinews.kz, что сейчас специалисты проводят обследование для оценки состояния моста, в конструкции которого обнаружен дефект. Согласно его результатам, станет ясно, откроют мост для движения или оставят закрытым для последующих ремонтных работ. Одной из обсуждаемых версий дефекта является та, что мост стал быстрее разрушаться из-за работ по благоустройству набережной.

– Если вина подрядчика будет доказана, ему будет предъявлено возмещение нанесенного ущерба. По этому поводу истерии не должно быть. Мост изношен. Любая конструкция имеет свойство изнашиваться, – пояснил Алимухаммед Куттумуратулы.

А пока центральный мост открыт только для пешеходов.

Тимур КАЗИЕВ