«Врезать» и – ПО ГАЗАМ!

Местный антимонопольный департамент принудил Атырауский ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» прекратить взимание дополнительной платы с потребителей. Это решение пришлось отстоять в судебных инстанциях.

Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области провел внеплановую проверку филиала «КазТранс­Газ Аймак» на предмет соблюдения норм Закона РК «О естественных монополиях».

– По результатам проверки департаментом в адрес предприятия-услугодателя было вынесено предписание за №33 от 29 марта 2019 года об устранении нарушения закона путем прекращения взимания дополнительной платы за услуги по врезке в действующий газопровод, а также за осуществление работ по пуску газа в газовое оборудование потребителей, – пояснил руководитель антимонопольного департамента Нурлан Таубаев.

Так, согласно обновленной редакции подпункта 3 пункта 10 статьи 24 Закона РК «О естественных монополиях», при предоставлении доступа к регулируемой услуге субъекту естественной монополии запрещается: предъявлять потребителю иные требования, кроме как соблюдение технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги. Что это означает? В пункте 18 статьи 24 этого Закона, где четко регламентировано, что подключение к регулируемой услуге включает работы по присоединению к действующей сети потребителя. Тем самым газоиспользующие установки при подаче газа являются неотъемлемой частью объекта газопотребления. Соответственно, пуск товарного газа в отопительные котлы и плиты потребителей является работой, технологически связанной с регулируемой услугой по транспортировке товарного газа по распределительным сетям. При таких обстоятельствах работы АО «КазТрансГаз Аймак» по первичному и повторному пуску газа в отопительные котлы, газовые плиты потребителей и по врезке в действующий газопровод осуществляются в рамках оказания регулируемой услуги по транспортировке товарного газа. Таким образом, взимание отдельной платы за врезку в действующий газопровод и осуществление работ по пуску газа в газовое оборудование потребителей свидетельствует о наличии нарушений в сфере естественных монополий.

– В связи с этим по результатам проверки департаментом в отношении АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» было внесено предписание о прекращения взимания дополнительной платы за услуги по врезке в действующий газопровод, а также за осуществление работ по пуску газа в газовое оборудование потребителей со сроком исполнения 25 календарных дней, а именно до 22 апреля 2019 года, – рассказывает Нурлан Таубаев.

Но предпритие-услугодатель не торопилось выполнять предписание антимонопольного органа, решив остоять свои права в суде. Не исполнив данное предписание в установленный законодательством срок, оно обжаловало его в специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области. Решением специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 17 июня 2019 года за №2301-19-00-2/876 предписание департамента от 29 марта 2019 года №33 было признано незаконным. В ответ атырауские антимонопольщики и областная прокуратура не согласились с этим решением суда первой инстанции. В связи с чем антимонопольный департамент направил апелляционную жалобу в суд, а прокуратура Атырауской области – апелляционное ходатайство. В итоге, согласно постановлению судебной коллегии по гражданским делам Атырауской области, решение специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 17 июня 2019 года было отменено и вынесено новое решение об отказе в удовлетворении заявления АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Апелляционная жалоба департамента и апелляционное ходатайство прокурора были удовлетворены. Таким образом, во исполнение предписания Атырауского департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей от 29 марта 2019 года за №33 и постановления судебной коллегии по гражданским делам Атырауской области АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» прекратил взимать плату за услуги по врезке в действующий газопровод, а также за осуществление работ по пуску газа в газовое оборудование потребителей. Кроме того, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 23 декабря 2019 года постановление судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда оставлено без изменения. Это означает, что права потребителей были защищены полностью, и нет нужды оплачивать деньги монополисту за ту работу, которая прописана уже в договоре на газоснабжение.

Тимур КАЗИЕВ