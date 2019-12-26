Воспитать не перевоспитать

Отцы и дети – тема актуальная во все времена. Что мы, взрослые, делаем, чтобы вырастить энергичное, умное, конкурентоспособное и в то же время любящее свою Родину поколение? Как воспитывать ребенка, не ущемляя его человеческое достоинство, и одновременно привить ему уважение к старшим, ответственность за свои поступки и стремление к самосовершенствованию?

На эти и другие вопросы попытались ответить участники конференции «Современная семья и традиционное казахское воспитание», которое прошло в школе-лицее №38.

Модератор первого отделения – известный журналист, теледокументалист, блогер Назарбек Косшиев – поочередно дал слово спикерам, каковыми в этот вечер были исполняющая обязанности руководителя управления образования Жансулу Туремуратова, педагог с многолетним стажем Серик Сапанов, заведующая учебной частью АГУ имени Х. Досмухамедова Злиха Дюсекенова, старший инспектор полиции Орынгуль Кушкалиева, многодетный отец Алибек Ермеккали и профессиональный медиатор, адвокат Рысты Калиева.

Ведущий задал по одному вопросу каждому из спикеров и попросил высказать свое мнение по самым острым вопросам в современной семье. Проблемы, которые возникают перед родителями и школой в воспитании детей, озвучила Жансулу Туремуратова.

– Современные реалии заставляют искать новые пути во взаимоотношениях с детьми, мы, педагоги, стремимся усовершенствовать свои знания, проводим разные семинары, тренинги, перенимаем полезный зарубежный опыт, обращая внимание на педагогико-психологический аспект в процессе воспитания, – сказала она. – К сожалению, родители не всегда успевают за современными веяниями, образовался разрыв между родительским и педагогическим подходом к вопросу, и теперь наша задача – устранить этот разрыв.

Серик Сапанов, напротив, призывал больше внимания уделять внедрению в сознание ребенка традиционных ценностей казахов.

– Как ни крути, а школа – государственное учреждение, основное воспитание дети должны получать в семье. Рост экономики и благосостояния граждан – не есть независимость, ибо все это основано на материальных ценностях, а подлинная независимость зиждется на духовных началах. И только тогда мы сможем стать по-настоящему государством, когда вырастет поколение истинных патриотов, знающее свои корни, гордящееся своими традициями, своей историей.

Говоря о взаимоотношениях «учитель – ученик», Злиха Дюсекенова сказала: «В 90-е годы общество переживало очень трудные времена, материальное начало стало основополагающим, многие не сумели приспособиться к новым реалиям, вот именно тогда мы потеряли авторитет учителя, до сих пор не можем его восстановить». Также она посетовала, что не все реформы в сфере образования были удачными: «Надо признать, что некоторые из них были не ко времени и не к месту, некоторые не дали ожидаемого эффекта, и это тоже отрицательно повлияло на авторитет нашего цеха».

О неадекватном поведении родителей в конфликтных ситуациях между педагогом и школьником рассказал многодетный папа Алибек Ермеккали: «Наши родители всегда становились на сторону учителей, если даже они были не правы, даже не выясняли причин инцидента, а сейчас – наоборот, многие смотрят в рот своим чадам и даже откровенно призывают до конца стоять на своем. Это негативно сказывается на авторитете учителя, а это недопустимо».

После выступления спикеров Назарбек Косшиев привлек к обсуждению озвученных проблем весь зал. Были высказаны разные мнения, в основном собравшиеся поддержали спикеров и поблагодарили организаторов за содержательную беседу.

Во второй части конференции выступили член республиканского общественного объединения «Союз отцов», гость из Алматы Максутбек Айтмаганбет, директор средней школы имени Ю. Гагарина Курмангазинского района Жамал Хасанова и одиннадцатиклассница из Жылыойского района Жазира Максотова.

Кайрат САТАЕВ,

фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА