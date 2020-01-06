В поле футбола

В Атырау будут обновлены 12 футбольных полей и построены пять новых. Об этом сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В результате анализа жалоб и предложений населения в социальных сетях и Telegram-чате областного акимата, специалисты городского отдела ЖКХ составили список из 12 футбольных полей, требующих капитального ремонта.

В ходе ремонтных работ данных спортивных сооружений восстановят и покрасят заборы, заменят металлическую сетку. Сами поля будут выровнены гравием, после чего постелют песочно-резиновую смесь и только потом покроют искусственным газоном.

Кроме этого, в текущем году в рамках проекта «100 дворов» в жилых районах города вместе с детскими площадками будут возведены и футбольные поля. К слову, в течение прошлого года было отремонтировано 12 дворовых полей: три в 4-м микрорайоне жилмассива Авангард, пять в Привокзальном и по одному в микрорайонах Сарыкамыс, СМП-136, а также по улицам Абая и Огородная.

РСК









