В канун ЕНТ

Около двух тысяч выпускников школ городов Атырау, Кульсары, а также Курмангазинского, Кызылкогинского и Индерского районов будут сдавать первое из четырех ЕНТ, которое пройдет с 16 по 20 января. Для общественного контроля за открытостью и объективностью тестирования будут привлечены представители специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии.

По информации департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области, члены специальной мониторинговой группы будут следить за порядком в аудиториях, исключая возможности списывания или использования телефона. Напомним, что с текущего года для поступления на платной основе тестирование будет проводиться четыре раза в год — в январе, марте, июне и августе. Тем, кто претендует на присуждение образовательного гранта, необходимо сдать июньский ЕНТ. В целом, формат тестирования остается прежним. Прием документов для участия в нем шел с 1 по 15 декабря 2019 года посредством единой информационной системы.

Тем временем, в Атыраускую область уже прибыли представители МОН РК, созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования. При необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями. Для проведения ЕНТ на местах созданы государственные комиссии по организации и проведению тестирования, в состав которых вошли представители акиматов областей.

Алма ТУРГАНОВА