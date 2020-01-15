В Атырауской области стартовала приписка к призывным участкам

С января по март 2020 года на воинский учет в Атырауской области планируется принять около четырех тысяч юношей 2003 года рождения. Согласно Закону РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года, это позволяет определить количество призывного контингента, уровень образования и физической подготовленности, а также степень годности потенциальных призывников к срочной воинской службе.

Приписаться к призывным участкам должны граждане РК мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет. В настоящее время, по решению местных исполнительных органов, образованы медицинские комиссии, которые проведут медицинское освидетельствование граждан. В процессе приписки, управления и отделы по делам обороны выявляют призывников, нуждающихся в лечении либо медицинском наблюдении, и прикрепляют их к лечебно-профилактическим организациям. А годных по состоянию здоровья и желающих поступить в военные учебные заведения — для обучения в специализированных организациях Министерства обороны.

С гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в местных органах военного управления проводится агитационно-пропагандистская работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны РК и воинской службе по контракту.

Урбайза АБИТОВА,

начальник пресс-службы Департамента по делам обороны Атырауской области