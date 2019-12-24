В АТЫРАУ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «ANTIKOR ORTALYGY»

26 декабря 2019 года в 15-00 часов Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Атырауской области открывает новый сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY».

Департамент Антикоррупционной службы по Атырауской области является первым правоохранительным учреждением в области перешедший на формат «Openspace».

В презентации нового формата работы примут участие Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким области Махамбет Досмухамбетов, а также представители общественности.

В ходе мероприятия будет презентовано здание сервисного центра, на первом этаже которого расположены специальные кабинеты, где можно получить юридическую консультацию, в т.ч.в рамках проекта «Атырау – адалдықалаңы», а также записаться на прием к руководству. Здесь же находится и пресс-центр.

«ANTIKOR ORTALYGY» позволяет гражданам оперативно и в комфортных условиях получать консультации.

В рамках визита главы Антикоррупционной службы также планируется открытие «магазина честности» в аппарате акима Атырауской области, участие в форуме с предпринимателями в рамках проекта PBI.

Место: г. Атырау, адрес: ул.Темирханова, 2а.

Время: 26 декабря 2019 г., 15-00 ч.

Аккредитация журналистов осуществляется по электронному адресу dgs15@bk.ru до 10.00 ч. 25 декабря.

Для дополнительной информации обращаться по тел: 71—75—27, 8-778—159-99—47 (Айдана Аманиязова)