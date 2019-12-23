Утвержден перечень заболеваний, по которым инвалидность будет устанавливаться на 5 лет

Министерством труда и социальной защиты населения РК, в рамках реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года, внесены изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). В частности, утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность взрослым будет устанавливается сроком на 5 лет.

Изменения в Правила проведения МСЭ внесены в соответствии с рекомендациями Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, в состав которого входят представители общественных объединений лиц с инвалидностью. Они неоднократно отмечали неудобства, связанные с необходимостью частого прохождения переосвидетельствования по заболеваниям с неблагоприятным реабилитационным прогнозом.

В связи с этим разработан перечень из 19 заболеваний с выраженными нарушениями функций организма, с сомнительным или неблагоприятным реабилитационным прогнозом, по которым инвалидность может быть установлена сроком на 5 лет. В их числе злокачественные новообразования с выраженными явлениями интоксикации, умеренная умственная отсталость, шизофрения с выраженным нарушением психики, сахарный диабет со значительно выраженным множественным нарушением функций органов и систем организма, хроническая болезнь почек V стадии и др.

Инвалиды с данными показаниями будут проходить переосвидетельствование один раз в 5 лет. Ранее лицам старше 18 лет инвалидность устанавливалась сроком на 1 год, 2 года либо бессрочно.

Наряду с этим, расширен действующий перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования. В перечень дополнительно включены ампутационная культя нижней конечности на фоне сахарного диабета и синдрома Лериша; умеренная умственная отсталость (имбецильность) и соответствующая степень слабоумия различного генеза, двигательные нарушения со стойкими выраженными парезами конечностей (гемипарез, парапарез, трипарез, тетрапарез) и выраженными генерализованными гиперкинезами, в случаях первичного установления инвалидности в возрасте до 16 лет по указанным заболеваниям.

Кроме того, расширен перечень медицинских показаний, при которых ребенок до 16 лет признается инвалидом. Так, в действующий перечень показаний для установления инвалидности сроком на 5 лет включены: детский аутизм, синдром Аспергера, атипичный аутизм, а также при повторном переосвидетельствовании сахарный диабет 1 и 2 типа и др. Инвалидность до 16 лет будет устанавливаться при наследственных заболеваниях кожи, синдромах Дауна и Ретта, прогрессирующих мышечных дистрофиях, врожденных миопатиях и при повторном переосвидетельствовании детей с аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и т.д.

Также регламентирован порядок переосвидетельствования ранее установленного срока инвалидности и утраты трудоспособности при изменении состояния здоровья. Теперь на досрочное переосвидетельствование инвалиды будут направляться не только при ухудшении состояния здоровья, но и при его улучшении.

Еще одним нововведением является использование средств аудио- и видеозаписи при проведении заседаний служб МСЭ.

Приказ вступит в силу в январе 2020 года.

Ознакомиться с текстом приказа можно здесь: https://www.enbek.gov.kz/ru/node/365402.