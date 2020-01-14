Успели спасти

В селе Аккистау в момент возгорания газового котла в частном доме находились трое детей в возрасте 15, 7 и 6 лет. К счастью, благодаря помощи полицейских никто из них не пострадал.

Как рассказала мать детей, 45-летняя жительница села Аккистау Исатайского района Бибигуль Султанова, в тот день взрослые уехали на похороны родственника.

После поступления вызова о пожаре в одном из домов села Аккистау инспекторы патрульной полиции Галымжан Науанов и Бекжан Мураткалиев незамедлительно поспешили на помощь.

– На днях департамент полиции выдал нам универсальный комплект, вот он и пригодился. Распаковали, взяли огнетушитель и прямиком направились к локации открытого огня. Соседи и старшие дети семьи добыли ведра, пытались потушить огонь своими силами. Но пламя уже разгорелось. Мы направили струю огнетушителя и смогли потушить огонь, – рассказал Бекжан Мураткалиев.

– Как стало известно, пожар возник в газовой трубе котельной, которая находилась в пристройке жилого дома, – сообщили в пресс-службе департамента полиции. – В дом повалил едкий дым. Не мешкая, полицейские зашли в дом, разбудили 6-летнюю девочку, которая на тот момент спала. Всех детей вывели в безопасное место.

Через социальные сети мама троих детей сердечно поблагодарила полицейских за быструю помощь.

Светлана НОВАК