ТОО «СК-Фармация» поддержало антикоррупционное движение

В ноябре 2019 года на базе единого дистрибьютора лекарственных средств и медицинских изделий заработал проектный офис «СК-Фармация – Адалды қалаңы». Основная цель проекта – внедрение комплаенс политики и принципов добропорядочности в деятельности организации.

Перед проектным офисом поставлены задачи по внедрению современных цифровых технологий и инструментов профилактики коррупции в деятельности товарищества и разработке стратегии HR-менеджмента, основанной на принципах добропорядочности.

В рамках цифровизации здравоохранения, с 2018 года реализуется проект по внедрению электронных закупок в сфере лекарственного обеспечения.

При электронном формате закупок полностью исключается прямое взаимодействие между работниками единого дистрибьютора и потенциальными поставщиками, что снижает коррупциогенность закупа. Каждое действие как потенциальных поставщиков, так и членов тендерной комиссии, оставляет электронный след в системе.

В 2019 году в электронный формат был переведен и закуп медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

Кроме того, для обеспечения прозрачности тендерных процедур

по закупу услуг осуществляется их онлайн трансляция на официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

Также действует контакт-центр по номеру 1439, предоставляющий информацию о сроках и датах поставки необходимых медикаментов, отпускаемых бесплатно.

Для контроля фактического отпуска лекарств пациентам в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения, ФСМС, Республиканского центра электронного здравоохранения и «СК-Фармация» реализован проект по рассылке SMS-оповещений пациентов, данные которых отражены в информационной системе лекарственного обеспечения. В общей сложности рассылка проводилась по базе данных, включающей 3 млн. телефонных номеров.

В ответ на SMS-рассылку от пациентов поступил 2881 отклик. Так, 441 пациент не получал указанных препаратов, 32 человека не состоят

на диспансерном учете и никогда не получали бесплатных лекарств, еще 10 пациентам лекарства были выданы частично. Данную работу планируется проводить на регулярной основе.

Также запущен единый электронный справочник по наличию бесплатных лекарств в медицинских организациях. Он выполнен в формате интерактивной карты, на которой пациенты сами смогут увидеть в онлайн-режиме всю информацию по заявке медицинских организаций на лекарственные средства: была ли размещена заявка на искомый препарат медицинской организацией, в каком количестве и по какому графику, а также его наличие на текущий момент и планируемые сроки следующих поставок.